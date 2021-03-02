الصين: منع شتى أنواع العقاب في المدارس

الوكيل الاخباري - قررت الصين منع المدرسين من إنزال عقوبات بحق التلاميذ، من شأنها التسبب بصدمات جسدية أو ذهنية، وذلك بعد تسجيل وفيات لتلاميذ في السنوات الأخيرة بسبب قسوة العقاب.

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وتمنع القواعد الجديدة التي نشرتها وزارة التربية الصينية، أمس الاثنين، توجيه عقوبات مهينة للتلامذة في المدارس، معززة بذلك حظرا قائما على أشكال القصاص الجسدي.



وتشمل الممارسات المحظورة، الضرب بالعصى أو إرغام التلاميذ على البقاء واقفين أو راكعين على الأرض لساعات، إضافة إلى توجيه الإهانات اللفظية لهم.



وتشجع القواعد الجديدة التلاميذ على كتابة رسالة اعتذار أو تنفيذ مهام في قاعة التدريس في حال ارتكابهم مخالفات طفيفة بما في ذلك عدم إنجاز الواجبات المدرسية على سبيل المثال، أما أولئك الذين يرتكبون مخالفات أكبر، فإنه يمكن حرمانهم مؤقتا من متابعة الدروس أو متابعتهم من اختصاصيين نفسيين.



ولم توضح الوزارة الطريقة التي تعتزم من خلالها معاقبة المدرسين الذين لا يحترمون توصياتها.



وتنشر وسائل الإعلام الصينية العامة باستمرار، أخبارا عن حالات أطفال يقضون بسبب تعنيف مدرّسيهم أو ينتحرون بسبب تعرضهم للإذلال على الملأ في المدرسة.



ومن المتوقع أيضا إقرار قانون جديد بشأن التربية العائلية، يمنع العقوبات الجسدية، بعد موافقة النواب خلال الجلسة العامة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.



--(بترا)

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