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الخميس، 05-11-2020 11:35 ص

الصين: نأمل بتحسين العلاقات مع الرئيس الأميركي القادم

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الوكيل الإخباري- أعربت الصين عن أملها أن تستمر الانتخابات الأميركية بسلاسة، وأن يعمل الرئيس الجديد والحكومة الأميركية المقبلة على تحسين العلاقات مع الصين وإدارة الخلافات بين الجانبين.

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وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، إن الصين تأمل في أن يلتقي الرئيس الأميركي وحكومته الجديدة مع الصين في منتصف الطريق لإدارة الخلافات وتحسين العلاقات.
وأضاف إن موقف الصين تجاه العلاقات الصينية - الأميركية واضح جدا، متمنيا أن يعمل الجانب الأميركي مع الصين لتعزيز مبادئ عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون.


واشار الوزير إلى أنه بالرغم من خلافاتهما، إلا أن البلدين يشتركان في مصالح واسعة، وهناك مساحة للتعاون، وأن العلاقات الثنائية المستقرة والصحية لا تفيد الجانبين فقط، بل المجتمع الدولي ايضا. 


 




 

 


 

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