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الخميس، 02-12-2021 08:42 ص

الصين: نجاح اختبار اتصال تتابع بين مسبارين صيني وأوروبي لاستكشاف المريخ

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الوكيل الإخباري- أعلنت ادارة الفضاء الوطنية الصينية، عن نجاح مسبار المريخ الصيني (تيانون-1) والمركبة الفضائية (مارس إكسبريس) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، في إجراء اختبار اتصال تتابع في المدار.

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وأرسلت المركبة الجوالة الصينية لاستكشاف المريخ (تشورونغ) بيانات اختبار إلى (مارس إكسبريس) على مسافة 4000 كم تقريبا، واستمر الاتصال لمدة عشر دقائق.
واستقبلت (مارس إكسبريس) البيانات ونقلتها إلى محطة تتابع الفضاء العميق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وبعد استقبال البيانات، أرسلتها المحطة إلى مركز عمليات الفضاء الأوروبي، ثم نقل المركز البيانات إلى مركز بكين للتحكم الفضائي.


وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن معدات اتصالات التتابع الخاصة بالمركبتين (تشورونغ) و (مارس إكسبريس) تتطابق وتتوافق مع المعايير الدولية، وأن محتويات البيانات المرسلة كاملة وصحيحة.


وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن فريق (تيانون-1) وفريق (مارس إكسبريس) سيجريان المزيد من التعاون في بيانات اتصالات التتابع العلمية. 

 

المصدر: بترا

 

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