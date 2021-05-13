الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 11:35 ص

الصين: نعمل على تهدئة الأوضاع في القدس

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الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "خوا تشن يينغ"، إن بلادها ستواصل بذل أقصى جهودها لاتخاذ المجلس إجراءات بشأن الأوضاع في مدينة القدس بأقرب وقت ممكن، وذلك بصفتها رئيسا دوريا لمجلس الأمن للأمم المتحدة لشهر أيار الحالي.

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وأضافت في تصريحات لها اليوم الخميس، تعليقا على الاحداث الدائرة في مدينة القدس، إن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء أوضاع النزاع، وحثوا على وقف العنف ضد المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الدولي.


وجددت يينغ التأكيد على دعم بلادها الثابت لحل الدولتين، مشددة على أن الصين ستعمل على تهدئة الأوضاع وتنفيذ مسؤوليتها للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

 

--(بترا)

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