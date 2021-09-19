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الأحد، 19-09-2021 10:36 ص

الصين: وفاة 8 أشخاص وفقدان 7 اثر غرق سفينة ركاب

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الوكيل الاخباري- لقي ثمانية أشخاص مصرعهم ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، إثر انقلاب سفينة ركاب في نهر بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

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وذكرت السلطات الصينية ان الحادث وقع مساء أمس في نهر تسانغكة، مشيرة إلى انه حتى صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ 39 شخصا من النهر بينهم 31 شخصا في حالة صحية لا تهدد حياتهم، فيما توفي ثمانية أشخاص بعد إنقاذهم.


والسفينة مصممة لحمل ما يصل إلى 40 شخصا، ولا تزال السلطات تحقق بشأن العدد المحدد للركاب الذين كانوا على متن السفينة، حيث تتواصل حاليا عملية الإنقاذ وكذلك التحقيق بشأن ملابسات الحادث.

 

على صعيد متصل، فقد أربعة أشخاص إثر غرق قارب صيد قبالة خليج خانحوا في مدينة جياشينغ بمقاطعة تشجيانغ شرقي البلاد، وفق ما أفادت السلطات الصينية اليوم الأحد.

 

المصدر: بترا

 

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