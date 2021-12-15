الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 02:04 م

الصين: 10 ملايين مولود جديد سنويا

الصين٢


الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء فو لينغوي اليوم الأربعاء، إن عدد المواليد في البلاد يبلغ سنويا أكثر من 10 ملايين، وبذلك تكون القوى العاملة في البلاد كافية للحفاظ على النمو الاقتصادي.

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وأشار فو لينغوي في مؤتمر صحفي، إلى أنه "وفقا للتعداد الوطني السابع، فقد بلغ عدد سكان البلاد في سن العمل (أي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 عاما) عام 2020، أكثر من 880 مليون شخص، وهو ما زال عددًا كبيرًا بما فيه الكفاية".


يذكر أنه وفقًا لنتائج التعداد الوطني السابع لسكان الصين، العام الماضي، احتفظت الصين بمكانة أكبر دولة في العالم من حيث عدد المواطنين، إذ يقيم 1.411 مليار شخص في البر الرئيسي، في حين يبلغ عدد سكان الصين مع الأخذ بالاعتبار كلا من هونغ كونغ وماكاو وتايوان والأجانب 1.443 مليار شخص. 

 

بترا


 




 

 


 

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