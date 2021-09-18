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السبت، 18-09-2021 09:25 ص

الصين: 209 ملايين متطوع مسجل في البلاد

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد المتطوعين المسجلين في الصين 209 ملايين بحلول نهاية عام 2020.

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وذكر نائب وزير الشؤون المدنية الصيني، وانغ آي ون، خلال مؤتمر صحفي، أنه اعتبارا من نهاية العام الماضي، تم تسجيل إجمالي 9480 منظمة خيرية في جميع أنحاء الصين.


واضاف "في السنوات الأخيرة، أنفقت المنظمات الخيرية في الصين 50 مليار يوان (7.75 مليار دولار) سنويا لمساعدة الفقراء المحتاجين".


وتابع المسؤول أنه في العام 2020، تبرعت منظمات خيرية وشركات وأفراد بأكثر من 39.6 مليار يوان لدعم الصين في مكافحة وباء كورونا.


وأكد أن وزارة الشؤون المدنية ستعمل على تحسين تدابير الدعم، مثل الحوافز الضريبية، وتوسيع القنوات عبر الإنترنت لزيادة دور الخدمات الخيرية وتعزيز الرخاء المشترك.


كما تعهد بتعزيز الإشراف على المنظمات الخيرية لضمان الاستخدام الشفاف والفعال للأموال الخيرية.

 

المصدر: بترا

 

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