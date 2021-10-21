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الخميس، 21-10-2021 07:38 ص

الصين : 3 ضحايا وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم -فيديو

انفجار


الوكيل الإخباري - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت مديرية الدعاية الصينية.

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وقالت المديرية إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.


وأظهرت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الهائل للمبنى المكون من ثلاثة طوابق، تناثرت حطامه في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تضرر المباني المجاورة وسيارات كانت متوقفة قرب المطعم.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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