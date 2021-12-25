الصين: 650 مليار دولار أرباح الشركات المملوكة للدولة

الوكيل الإخباري - قالت الصين إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 40.2 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 4.14 تريليون يوان (نحو 650.5 مليار دولار أميركي)، خلال 11 الأولى شهرا من العام الحالي.

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ووفق نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 67.34 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة.



وسجلت الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً أكثر من 37.45 تريليون يوان، خلال الفترة بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني الماضيين، بزيادة نسبتها 20.3 بالمئة، بينما بلغ إجمالي الأرباح 2.7 تريليون يوان، خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 36.4 بالمئة على أساس سنوي.



وبحسب نتائج البيانات، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات الصينية المملوكة للدولة 64.3 بالمئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، حيث بقيت دون تغيير عما كانت عليه العام الماضي 2020.

بترا