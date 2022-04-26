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الثلاثاء، 26-04-2022 04:51 م

الطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبل غير طبيعي

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الوكيل الإخباري - قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الثلاثاء، إن مستوى الإشعاع في مفاعل تشرينوبل بأوكرانيا "غير طبيعي"، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الحرب الدائرة في البلاد على سلامة المنشأة التي شهدت أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

ويأتي هذا التصريح المثير للقلق بشأن مستوى الإشعاع في محطة تشيرنوبل، بينما يزور وفد خبراء من الوكالة الدولية المنشأة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لوقوع الكارثة النووية.

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ووصف غروسي، في تصريح صحفي على هامش زيارته للمنشأة النووية، العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المكان بالخطيرة للغاية.

وعزا المسؤول الدولي زيادة الإشعاع في المحطة النووية الشهيرة، إلى أسابيع من القتال في الموقع بين الروس والأوكرانيين.

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