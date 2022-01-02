الأحد 02-01-2022
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الأحد، 02-01-2022 10:53 ص

الطقس يلغي رحلات طيران في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري-للأسبوع الثاني على التوالي، تلغى مئات رحلات الطيران المغادرة والقادمة من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأسباب مرتبطة بالطقس السيء في عديد الولايات، إلى جانب ضغوط يفرضها متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

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وأورد موقع "فلايت اير" المتتبع لحركة الملاحة الجوية العالمية، الأحد، أن قرابة 2720 رحلة قادمة ومغادرة ألغيت يوم أمس السبت، مع استمرار درجات الحرارة المتدنية دون الصفر، وارتفاع الإصابات بمحور كورونا.


وقال الموقع، إن العدد الإجمالي للرحلات الملغاة عالميا، السبت، تجاوز 4600 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات المتأخرة 11.1 ألف رحلة، منها 6070 رحلة في الولايات المتحدة لوحدها.


وما تزال حالة الطقس السيئة متواصلة في عديد الولايات مثل شيكاغو وسياتل وولايات أخرى، في وقت تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، عاصفة ثلجية خلال وقت لاحق الأحد.


منذ الأسبوع الماضي، تشهد حركة الطيران العالمية، ارتباكا، لأسباب مرتبطة بتشديد عديد الدول القيود المفروضة على حركة القادمين، مع تسارع الإصابات بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى.


وما يزال "أوميكرون" يتسبب بتسارع الإصابات عالميا في عديد الأسواق الرئيسة، مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، قالت فيها، إن المتحور الجديد عالي الخطورة.

 

الأناضول

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