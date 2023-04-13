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الطوارئ الروسية تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا

الخميس، 13-04-2023 10:13 ص

الطوارئ الروسية تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس، أنها بدأت بنقل 160 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا لتسليمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق السورية في فبراير الماضي.

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وقالت الوزراة إنه بطلب من سفارة سوريا في موسكو وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتم تنظيم نحو 10 رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة الأولى لنقل المساعدات الإنسانية وصلت إلى سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المناطق السورية والتركية تعرض لزلزال في بداية فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة، تلته سلسلة من الهزات الأرضية الارتدادية، وتسبب الزلزال في دمار وخسائر جسيمة في سوريا وكذلك تركيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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