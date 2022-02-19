السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

الأرصاد: سيول في العقبة بسبب الأمطار الغزيرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 10:22 ص

الطوارئ في لوغانسك: حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا

1058834853_0_0_3191_1796_1920x0_80_0_0_e85530e2318626401cc851687345f2df


الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك الشعبية، صباح اليوم السبت، إن حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا، هربًا من تصاعد العنف في دونباس شرقي أوكرانيا,

اضافة اعلان


وأعلنت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، أمس الجمعة، عن إجلاء مواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية بسبب تصعيد التوترات.


وقال المتحدث لوزير الطوارئ الروسي بالإنابة إن "25 ألف مواطن اوكراني عبروا الحدود"، مضيفًا أن هؤلاء هم من استخدموا سيارات شخصية".


وأضاف أنه يجري حاليا تشكيل ثلاث قوافل أخرى تضم ما مجموعه 10 آلاف لاجئ.

ودخلت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية في حالة تأهب قصوى بسبب وصول اللاجئين من جمهورية لوغانسك (المعلنة من طرف واحد).
وقالت خدمة الطوارئ الروسية في بيان "حاليًا، تم وضع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة روستوف في حالة تأهب قصوى. للمساعدة في تنظيم العمل، تم إرسال مجموعات تشغيلية إلى نقاط التفتيش. ومن بينهم متخصصون من وزارة الطوارئ الروسية وهيئة حماية المستهلك ووزارة الصحة".


وفي وقت سابق، أمس الجمعة، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.


وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "سبوتنيك"، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.


وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ"سبوتنيك"، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.


صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_20c76de5851c91bb622bb94626848d21

المفوضية الأوروبية تحذر من تطورات الوضع في أوكرانيا

145-091927--_1619f1cdf22c01_700x400

الصومال.. مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري

reuters_com_2022_newsml_RC2Q7S9KCQN2

استخبارات جمهورية دونيتسك تحصل على خطة هجوم القوات الأوكرانية

2202215153339762

روسيا.. بوتين يشرف على تدريبات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ باليستية

6210b8c04236045fb777cfef

اليونان ..البحث عن 12 مفقودا في حريق عبارة

1047016434_0_158_3079_1890_1920x0_80_0_0_cfc782c1be56d6188d1cf45216c3d89b

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

أخبار متعلقة
علم_بريطانيا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

بريطانيا: لا نرى دليلا على انسحاب روسي و الحكم بالأفعال

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

علم_روسيا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

روسيا تعرب عن خيبة أمل بعد لقاء لافروف بنظيرته البريطانية

thumbs_b_c_ddf835e11ae2fb902d3040b666be891f

الخارجية الروسية: لا وجود لأي مؤشر على نية روسيا غزو أوكرانيا