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الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا

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الثلاثاء، 09-07-2024 03:12 م

الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا

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الوكيل الإخباري- قصف الطيران الإسرائيلي المسير سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وأنباء عن ضحايا بداخلها.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يقول إنه يوثق استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة على طريق بيروت دمشق - بالقرب من قاعدة للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري

كما تناقلت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تقول إنها للسيارة المستهدفة وظهرت النيران تشتعل فيها وقد اصطدمت بالحاجز المنصف للطريق.

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RT


 




 

 


 

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