الطيران العراقي يقتل إرهابيين اثنين من تنظيم داعش

الوكيل الإخباري-تمكن الطيران العراقي من قتل قيادي كبير في تنظيم داعش ومساعده في محافظة نينوى شمالي العراق.

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وقالت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بـالالتزام بأعلى درجات التأهب لمواجهة تحركات الجماعات الإرهابية، في ضوء العملية الإرهابية لداعش، والتي أسفرت عن قتل 11 جنديا في ديالى. وتابعت المصادر أن القوات العراقية تأهبت ورصدت تحركا للمسؤول الإداري لزعيم تنظيم داعش، فنفذ الطيران العراقي ضربة أدت إلى مقتله ومساعده في قاطع الجزيرة بمحافظة نينوى.

بترا