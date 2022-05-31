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الثلاثاء، 31-05-2022 01:21 م

الطيران العراقي يلغي رحلة تحمل لاجئين عراقيين من بريطانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت سلطة الطيران العراقي، اليوم الثلاثاء، رفض استقبال طائرة قادمة من بريطانيا، على متنها 30 لاجئاً عراقيا.

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وقال مسؤول المفوضية السامية للاجئين العراقيين آمانج عبد الله سعيد، إن إلغاء رحلة كانت مخصصة لإعادة لاجئين عراقيين من بريطانيا إلى العراق عن طريق مطار أربيل، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي، جاء على خلفية محاولة السلطات البريطانية إعادة اللاجئين بشكل قسري.


وأكد أن هذه الإجراءات من الجانب العراقي أدت إلى إلغاء الرحلة من قبل السلطات البريطانية.


وكانت بريطانيا قد أعلنت عزمها إعادة 60 لاجئاً إلى إقليم كردستان العراق بشكل قسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء على دفعتين.

 

بترا

 




 

 


 

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