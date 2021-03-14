الظهور العلني الأول للملكة إليزابيث بعد مقابلة هاري وميغان ماركل.. صور

الوكيل الاخباري - أطلت الملكة إليزابيث للمرة الأولى على العلن، بعد مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأميركية اوبرا وينفري.

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وجاء ظهور الملكة البريطانية من خلال مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء "أسبوع العلوم" البريطاني، حيث تطرقت إلى آخر المستجدات في مهمة "برسيفيرانس" التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى سطح المريخ.



وناقشت أيضاً اكتشاف نيزك نادر هبط في غلاستيرشير، غرب بريطانيا، الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاماً.

وذكّرت الملكة تلاميذ المدارس الذين يدرسون استكشاف الفضاء بأهمية العودة إلى الأرض، عندما استحضرت الماضي متحدثةً عن أول رجل يقوم برحلة فضائية وهو رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين الذي دعته إليزابيث إلى قصر باكنغهام بعد فترة وجيزة من رحلته التاريخية إلى الفضاء في عام 1961.



وقالت: "لم يكن يتحدث الإنجليزية. لقد كان رائعاً، وأعتقد أنه كان رائعاً بشكل خاص لكونه الأول في السفر إلى الفضاء".

ويُشار إلى أن القصر الملكي كان قد أصدر بياناً مقتضباً بعد مقابل هاري وميغان، جاء فيه: "تشعر العائلة كلها بالحزن بعد معرفتها التامّة بصعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة إلى هاري وميغان... القضايا التي أُُثيرت، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالعِرق، تثير القلق. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنه سيتم التعامل معها بجدية وسيُعاد النظر فيها من جانب العائلة بشكل خاص". واختُتم البيان: "هاري وميغان وأرتشي سيظلّون دائما أفراداً محبوبين جداً في العائلة".



وتضمنت المقابلة اتهامات من ماركل للعائلة المالكة بالعنصرية وسوء معاملتها الى درجة وصلت فيها إلى التفكير بالانتحار.







لها

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