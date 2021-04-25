'العالم كلها احترقت وماتت'.. اللقطات الأولى من حريق مستشفى بغداد المروّع - شاهد

الوكيل الاخباري - تداولت وسائل إعلام عراقية، الأحد، مقاطع فيديو مروعة تظهر الذعر الذي عاشه من كانوا في داخل مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج كورونا في بغداد، أثناء تعرضه لحريق هائل.

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وقالت مصادر طبية عراقية إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اختناقا على أثر الحريق.



وأضافت أن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين".



وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "ناس" العراقي محاولات فرق الإطفاء المتخصصة إخماد الحريق من خارج المبنى باستخدام خراطيم المياه، بينما تغادر مجموعة من الناس المستشفى وسط الدخان فيما بدا كعملية إخلاء للموقع.



وفي مقطع فيديو آخر تم تصويره بين أروقة المستشفى، ظهر الذعر جليا خلال عملية إنقاذ المرضى بأصوات الصراخ والاستغاثة وسط دخان الحريق، الذي أجبر البعض على ارتداء أقنعة تساعدهم على التنفس.



وأظهر فيديو آخر تم التقاطه في محيط المستشفى حالة الهلع والرعب بين الذين هرعوا إلى مكان الحادث.





ويُسمع صوت أحدهم يتحدث عن أشخاص احترقوا وماتوا وهو يقول: "العالم (الناس) في الشارع موتى.. العالم كلها احترقت وماتت".





رحم الله الموتى وانعم على الجرحى بالشفاء العاجل... و الصبر والسلوان للعوائل المفجوعة. حريق في مستشفى بن الخطيب جنوب #بغداد يودي بعشرات الضحايا بين قتيل وجريح. لا موقف رسمي حتى الأن رغم أن السبب يعزى لقصور فاضح في الخدمات الطبية ونقص في تدابير الأمن والحماية.رحم الله الموتى وانعم على الجرحى بالشفاء العاجل... و الصبر والسلوان للعوائل المفجوعة. pic.twitter.com/JuLBVaIclI April 24, 2021

المصدر : الحرة