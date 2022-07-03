العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يبرقان إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

الوكيل الاخباري- أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك سلمان في برقيته لبايدن، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشاد العاهل السعودي في هذه المناسبة، بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة".



وأوضحت"واس" أن الأمير محمد بن سلمان عبر في برقيته للرئيس الأمريكي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

روسيا اليوم