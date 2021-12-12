العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير الكويت

الوكيل الإخباري - بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح.

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وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".



من جانبه، بعث أيضا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

روسيا اليوم