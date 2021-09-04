العاهل السعودي يعزي الرئيس الأمريكي

الوكيل الاخباري- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، في ضحايا إعصار "إيدا".

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وقال الملك سلمان في البرقية: "علمنا بما تعرضت له عدد من الولايات جراء إعصار "إيدا" والفيضانات، وما نتج عن ذلك من ضحايا وأضرار بالغة، ونعرب لفخامتكم وللشعب الأمريكي الصديق عن أحر التعازي والمواساة، آملين أن لا تروا أي مكروه".

المصدر: روسيا اليوم