العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

الوكيل الإخباري - كلف العاهل المغربي محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، في ضوء تصدّر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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وورد في بيان عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي في البلاد بفاس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.



ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021.

المصدر : روسيا اليوم

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