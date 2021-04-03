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السبت، 03-04-2021 09:54 ص

العثور على ثمانية جثث قطعت رؤوسهم في المكسيك

شرطة المكسيك


الوكيل الإخباري - عثر على جثث ثمانية أشخاص قطعت رؤوسهم ومصابين بالرصاص على طريق ريفي في ولاية ميتشواكان المكسيكية (غرب) حيث تنشط عصابات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام المحلي أمس الجمعة.

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وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة وخبراء الطب الشرعي تلقوا بلاغا عبر اتصال هاتفي وقاموا على إثر بذلك ب"تحديد جثث ثمانية رجال تظهر عليها جروح نتجت على ما يبدو عن رصاص، بالإضافة إلى تشوهات".


وألقيت الجثث في منطقة جبلية قليلة السكان في منطقة اغيليلا حيث تم الإبلاغ خلال الأيام الأخيرة عن هجمات لكارتل "خاليسكو الجيل الجديد". وقال مصدر في مكتب النائب العام طلب عدم كشف هويته، إن الضحايا قُطعت رؤوسهم.


وتنشط في ولاية ميتشواكان عصابات محلية تشكلت من أعضاء كارتيلات تم تفكيكها قبل بضع سنوات وخلايا "خاليسكو الجيل الجديد".


وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك منذ كانون الأول / ديسمبر 2006 عندما شنت الحكومة الفدرالية عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات.


ويعتقد الخبراء أن تعبئة الجيش أدت إلى انقسام الكارتيلات إلى خلايا أصغر وأكثر عنفا.

 

البيان


 




 

 


 

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