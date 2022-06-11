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السبت، 11-06-2022 05:01 م

العثور على جثتين بموقع تحطم مروحية في ايطاليا

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الوكيل الاخباري- عثرت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، على جثتين متبقيتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية في إقليم توسكانا الإيطالي.

وتحطمت طائرة مروحية فقدت الخميس الماضي في منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك و لبنانيان إضافة إلى قائدها إيطالي الجنسية.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان لبنانيان، كانا في رحلة عمل في إيطاليا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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