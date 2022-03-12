العثور على جثث 4 أطفال وامرأة داخل شقة بفرنسا

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، أنها عثرت مساء أمس على جثث 4 أطفال تراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاماً وامرأة، قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرق فرنسا.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب المدعي العام، بوريس دوفو، إن فرق الإنقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات.

وأضاف أن عناصر الإنقاذ ما لبثوا أن عثروا على 5 جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية، موضحا أن الجثث تعود إلى 4 أطفال تبلغ أعمارهم 3 سنوات و12 و18، وإلى امرأة في الـ 39 من العمر.



وأوضح مصدر في الشرطة، أن الجثث قد تكون لأم وأطفالها، مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأطفال قد يكونوا تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.



