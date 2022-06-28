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الثلاثاء، 28-06-2022 06:15 ص

العثور على جثث 40 مهاجرا بشاحنة في تكساس

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.

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وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديد في حي ساوث وست سايد بالمدينة.


وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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