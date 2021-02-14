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الأحد، 14-02-2021 09:34 م

العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية أمنية لقطعات الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية على الشريط الحدودي مع سوريا".

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وأضافت، أن "قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس، الفرقة السادسة، نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط السوري ، وعثرت على الطائرة المسيرة والصاروخين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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