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الثلاثاء، 02-08-2022 08:54 ص

العثور على فيروس شلل الأطفال بمياه في نيويورك

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الوكيل الإخباري - أفادت دائرة صحة ولاية نيويورك الأمريكية بعثور المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في أراضي الولاية.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، أمس الاثنين أنه تم أخذ عينات من مياه الصرف الصحي في ضوء تسجيل حالة إصابة بهذا الفيروس. كما تم أثناء التحليل العثور على صلة بين هذه العينات والعينات التي تم أخذها في بريطانيا . لكن ذلك لا يعني أن المريض أصيب بالفيروس في الدول الأخرى.


هذا ودعت الدائرة سكان الولاية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مذكرة أن هذا المرض لا يخضع للعلاج.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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