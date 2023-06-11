الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في كولومبيا

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الأحد، 11-06-2023 11:50 ص

العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في كولومبيا

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الوكيل الإخباري- عُثر على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل 40 يومًا، أحياءً في أدغال كولومبيا، كما أعلنه الرئيس غوستافو بيترو  الجمعة، في تغريدة على تويتر.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة “عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يومًا أحياءً”.

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ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة 13 عامًا وأصغرهم سنة واحدة.

وقال جد الأطفال فيدينسيو فالنسيا لوكالة الصحافة الفرنسية “نعم تم العثور عليهم”، موضحًا أن “هنري غيهيرو أحد أفراد قبائل السكان الأصليين أراراكوارا عثر عليهم وكان يبحث عنهم منذ البداية”.

 

الجزيرة

 




 

 


 

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