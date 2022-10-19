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الأربعاء، 19-10-2022 01:08 م

العراق.. إحباط عملية هروب 6 إرهابيين بارزين إلى خارج البلاد

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أنه بعملية مشتركة تم إحباط عملية هروب 6 إرهابيين إلى خارج البلاد.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "من خلال تنسيق العمل بين القوات الأمنية، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت القوات الأمنية من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، من إحباط محاولة هروب ستة إرهابيين بارزين إلى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب)".


وأكدت أن "العمل الأمني المشترك والمعلومات المتبادلة، أصبح أثره واضحا في جميع قواطع المسؤولية، وحقق نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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