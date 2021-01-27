العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

الوكيل الاخباري - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، إحباطه مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

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وقال الجهاز في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم استهداف محافظة كركوك بهجمات مسلحة، باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني بعملية مسحٍ ميداني، وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا، والبحث عن الأسلحة والمتفجرات".



وأضاف البيان أن العملية الأمنية: "أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش، ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة".



وتابع أنه "تم تدوين إفادات المعتقلين أصولا، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

سكاي نيوز

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