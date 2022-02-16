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الأربعاء، 16-02-2022 03:48 م

العراق.. احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية

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الوكيل الإخباري-أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بعبوتيين ناسفتين وضعتا على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برجي 51 وبرج 52 ".

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وأضافت: "عولجت العبوتان وفككتا موقعيا دون خسائر".

 

روسيا اليوم

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