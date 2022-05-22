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الأحد، 22-05-2022 04:50 م

العراق : ارتفاع عدد الاصابات بالحمى النزفية الى 96

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة العراقية تصاعد حالات الإصابة بمرض الحمى النزفية، واعتبرت الوضع "خطيرا".

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ، سيف البدر، يوم السبت، في بيان إن "هنالك تصاعداً خطيراً بإصابات الحمى النزفية في العراق"، مشيراً إلى "ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض إلى 96 حالة".


وأضاف البدر أن "حالات الوفاة جراء الحمى النزفية قد بلغت 18 حالة لغاية الآن في عموم محافظات البلاد"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها".

يأتي ذلك بعد أن اتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها.


وقال حيدر حنتوش، بحسب شبكة رووداو الإعلامية يوم أمس السبت، إنه تم تسجيل حالتين جديدتين بمرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار، ليرتفع عدد المصابين بالمرض منذ بدء انتشاره إلى 42 حالة.


وتشهد محافظة ذي قار الانتشار الأكبر للحمى النزفية في العراق، حيث قررت الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات مشددة لتلافي وقوع إصابات جديدة.


وأعلنت السلطات الصحية في العراق، في نوفمبر 2021، تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية في البلاد.

 

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