العراق: الإرهاب اقترف جريمة تدمير معالم العراق الحضارية

الوكيل الإخباري - اتهم وزير الخارجية فؤاد حسين، الجماعات الإرهابية بارتكاب جريمة تاريخية من خلال تدمير معالم العراق الحضارية.

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وقال الوزير حسين في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى الحضارات ببغداد، اليوم الأحد، إن الجماعات الإرهابية لا تعي قيمة التراث والحضارة، وعبر أفعالها الإرهابية تقوم بطمس التاريخ ومعالم الحضارات وإشاعة الجهل والتخلف.



وأضاف ان بلاده استعادت حوالي 18 ألف قطعة أثرية بعد أن جرى تهريبها من قبل الإرهابيين والعبث بها، وبيعها بأسواق خارجية.



ودعا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وبلدان العالم، والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة إلى المتحف الوطني العراقي.



يذكر أن بغداد احتضنت اليوم الأحد، فعاليات منتدى الحضارات 2022 بنسخته الخامسة، بحضور وزراء وممثلين دوليين مختصين بالحضارة والسياحة والتراث.



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