الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

51 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعميم من رئاسة الوزراء

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

توجيه عاجل من الملك بشأن طلبة المدارس والقطاعات المختلفة

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الثلاثاء، 12-01-2021 03:24 م

في وادي الشاي بمحافظة كركوك

العراق .. التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين ضد داعش

ممم
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ التحالف الدولي ضربتين جويتين على أوكار تنظيم "داعش" بشمال البلاد.

اضافة اعلان

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، فجر اليوم، ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك".


وأضافت، أن "الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بسبعة من ضحايا العناصر الإرهابية، فضلاً عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار من مكان الضربة".


وأشارت إلى "تدمير مكان الضربة بالكامل، كما تم العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6766A995-C825-45FA-8805-3C967187839A (Custom)

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن ليلة اقتحام الكونغرس

61242020_ljklj (Custom)

السعودية: غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لمن يرتكب تلك المخالفات!

bae7597bae53437eb38f2a42060168d8_8

أمطار وثلوج في العراق.. وهذا موعدها

1047474696_0_313_3072_1975_1000x541_80_0_0_8330d7228c65dde7bb59281693b48684 (Custom)

رئيس وزراء بريطانيا يثير الجدل بعد انتهاكه قواعد الحكومة بشكل علني

DFDDA206-EC81-4B85-905C-36E27A01C9E4 (Custom)

بينها مضاد حيوي شهير.. مصر تسحب أدوية من الأسواق

GettyImages-554068335-web

زلزال بقوة 6.5 ريختر يقع على الحدود بين روسيا ومنغوليا

أخبار متعلقة
bae7597bae53437eb38f2a42060168d8_8

أمطار وثلوج في العراق.. وهذا موعدها

image

برهم صالح: العراق أمام تحديات جسيمة

0

الكاظمي: لن نسمح لاحد بالتجاوز على الدولة

5fec588f4c59b751b15392c1

واشنطن تدعم الجيش العراقي بـ30 سيارة مدرعة

5efa1173d7d85b8ff3678514482ad28b_L

سبب بسيط يفقد العراق نصف طاقته الانتاجية من الكهرباء

5fe976af4c59b71230544a0d

تركيا تبدأ تصدير الكهرباء للعراق