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الإثنين، 01-02-2021 12:17 م

العراق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء

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الوكيل الاخباري - طمأنت وزارة النفط العراقية مواطنيها بشأن تأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود لضمان ديمومة عمل محطات توليد الطاقة في عموم البلاد.

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ونقلت "السومرية نيوز" عن وكيل وزارة النفط العراقية، حامد يونس الزوبعي، قوله بأن "الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على توفير ما تحتاج اليه الأخيرة من مختلف أنواع الوقود لضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية في عموم البلاد".


وأضاف أن "الوزارة قدمت طيلة السنوات السابقة مختلف أنواع الدعم لقطاع الكهرباء بما فيه الدعم المالي لتوفير الوقود الذي تحتاج إليه وزارة الكهرباء".


وأشار إلى أن "وزارة النفط أبدت عند إقدام الجانب الإيراني على خفض كميات الغاز التي يمنحها للمحطات الاستثمارية، استعدادها لتوفير أي وقود بديل لتعويض الغاز الإيراني الواصل لتلك المحطات، لاسيما أن المحطات الكهربائية في عموم البلاد تعمل على الوقود البديل".


وفي وقت سابق، اتفق الأردن والعراق على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستيراد النفط الخام من بغداد لعام آخر، بعد التوافق على التعديلات المطلوبة، فضلا عن التفاهم حول إيجاد آلية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.


وقال بيان مشترك، في أعقاب لقاء رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بنظيره العراقي، مصطفى الكاظمي، في بغداد، يوم الخميس الماضي، إن "الجانبين اتفقا على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام آخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة".

 

سبوتنيك

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