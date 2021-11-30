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الثلاثاء، 30-11-2021 09:27 ص

العراق: الخطوط الجوية تلغي رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود

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الوكيل الاخباري- أعلن مطار مينسك أنه تم إلغاء رحلة كانت ستقوم بها الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، لإجلاء مهاجرين عراقيين إلى مدينة أربيل بشمال العراق.

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وقامت الخطوط الجوية العراقية، بـ4 رحلات الأسبوع الماضي، لإعادة مواطنين عراقيين إلى بلادهم، بعد أن حاولوا دون جدوى الوصول من بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغ مجموع الرحلات التي قامت بها الخطوط العراقية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، 5 رحلات خلال شهر نوفمبر الجاري، وأعادت حوالي 1900 مواطن إلى وطنهم العراق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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