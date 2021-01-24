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الأحد، 24-01-2021 11:04 ص

العراق.. الرئاسة تصادق على 340 حكما بالإعدام

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الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة العراقية، أمس السبت، عن المصادقة على عدد كبير من أحكام الإعدام.

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وصادقت الرئاسة على "أكثر من 340 حكما بالإعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون"، بحسب بيان صادر عن مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية، حصل موقع "السومرية نيوز" على نسخة منه.


وأوضح البيان أن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل".


وأكد المصدر المسؤول في بيانه أن "الرئاسة العراقية ما تزال مستمرة في مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

 

سبوتنيك

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