العراق .. السيطرة على حريق ضخم في الكاظمية -صور

الوكيل الإخباري-نشب حريق ضخم، اليوم الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية التعاونية.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعلة في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.
ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.
مديرية الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع داخل الجمعية التعاونية في منطقة #الكاظمية شمالي #بغداد بمشاركة 8 فرق إطفاء pic.twitter.com/IiWAFNaOKZ— Zagros عربیة (@Zagrostv_arabic) January 30, 2022
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