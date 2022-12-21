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الأربعاء، 21-12-2022 01:48 م

العراق.. العثور على جثث من ضحايا الإرهاب في الموصل

متى-يصبح-العراق-بخير


الوكيل الإخباري - عثرت فرق الدفاع المدني في العراق اليوم الأربعاء على أربع جثث مدفونة في المدينة القديمة بمدينة الموصل.

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وقال مصدر في الدفاع المدني بالموصل، إن الفرق التابعة لنا وخلال عمليات رفع الأنقاض عثرت على أربع جثث مدفونة في المدينة القديمة بمدينة الموصل 490 كم شمالي بغداد.


وأضاف أن الجثث التي سلمت لدائرة الطب العدلي وفق إجراءات قانونية معتمدة، عثر عليها في مناطق ضمن الأحياء السكنية التي تعرضت للخراب على أيدي الإرهاب.


يذكر أن الموصل التي تعرضت لأكبر هجمة إرهابية في حزيران 2014 قتل من أبنائها الكثير على أيدي الإرهابيين.


بترا

 




 

 


 

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