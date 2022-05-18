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الأربعاء، 18-05-2022 07:26 ص

العراق.. العواصف الرملية تتسبب بحالات اختناق وضيق التنفس

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الوكيل الإخباري - تتواصل العواصف الترابية العاتية التي تضرب العراق على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، والتي تسببت بحدوث آلاف حالات الاختناق وضيق التنفس في مختلف المحافظات العراقية، التي تضررت معظمها بهذه العواصف التي صبغت كل شيء باللون البرتقالي الشاحب.

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وعلى إثر ذلك أعلنت العديد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي والمدارس، كمحافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وكركوك وواسط وبابل والمثنى وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى، وكشفت وزارة الصحة العراقية في آخر تحديثاتها عن أن أكثر من 4 آلاف شخص تعرضوا للاختناق جراء العاصفة المتواصلة.


وتوقفت أكثر من مرة منذ بدء هذه العواصف الرملية، حركة الملاحة الجوية والبحرية في العديد من مطارات البلاد وموانئها بفعل سوء الأحوال الجوية وتدني مستويات الرؤية.


ورغم أن الأنواء الجوية العراقية أشارت لاحتمال بدء انحسار العاصفة تدريجيا مساء الثلاثاء، لكنها توقعت عودة الطقس المغبر في عموم البلاد في يوم الجمعة القادم.


وتتوالى موجات العواصف الترابية والرملية العاتية في العراق بصورة غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام، وآخرها العاصفة الحالية التي تتعرض لها منذ ساعات فجر الإثنين الباكرة.


ويرى خبراء بيئيون ومناخيون أن شح الأمطار والاستهلاك المتعاظم على وقع ذلك للمياه الجوفية دون ضوابط ومراقبة، هو ما يسهم في مضاعفة أكلاف التغير المناخي الباهظة على العراق المهدد باتساع نطاقات التصحر والجفاف داخله، وهو ما ينعكس بشكل واضح عبر هذه العواصف الترابية غير المسبوقة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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