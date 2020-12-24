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الخميس، 24-12-2020 04:35 م

العراق.. القبض على إرهابيين وضبط صواريخ معدة لاستهداف مقار حكومية

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية استخبارات محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الخميس، القبض على 13 إرهابياً وضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مقار حكومية.
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وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضافت، أن "مفارز الاستخبارات ألقت القبض على (13) مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم والرمادي والفلوجة".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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