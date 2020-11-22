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الأحد، 22-11-2020 01:30 م

العراق .. القبض على اربعة اشخاص بتهمة الابتزاز الالكتروني في بابل

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الوكيل الاخباري - تنتشر حالات كثيرة في الوطن العربي خاصة تتعلق بالإبتزاز الإلكتروني، كان أحدثها في العراق، اليوم الأحد، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني في بابل.

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن بيان لجهاز الأمن الوطني أكد فيه أن "مفارزه ألقت القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكان التبرير وفقا لأوامر قضائية بأن الجناة يقومون "بسرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".


وأضاف البيان أنه "تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".


ولغاية الـ19 من نوفمبر الحالي، بلغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق خلال الأشهر العشرة الماضية، 429 حالة.


أفاد بذلك مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام محلية، موضحا أن "العام الحالي شهد زيادة في حالات الابتزاز الإلكتروني لأسباب عدة، أهمها ضعف سيطرة الأسرة والفراغ الذي يعيشه كلا الجنسين".


وحذر من خطورة هذه العمليات، إذ يؤدي بعضها الى الانتحار، وهروب الفتيات من الأهالي خشية ردود فعل انتقامية ضدهن.


وأكد على أهمية إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في التقليل من حالات الابتزاز وتسهيل الوصول الى ضعاف النفوس بيسر وسهولة.

 

 

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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