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الإثنين، 23-11-2020 01:04 م

في مطار بغداد الدولي

العراق : القبض على المنسق الإداري لداعش

مط
مطار بغداد الدولي


الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول،  اليوم الاثنين، القبض على المنسق الإداري لتنظيم "داعش" في مطار بغداد الدولي.

وقال في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى (أبو نبأ) بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

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وأضاف: "تمت متابعته بشكل دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".


وتابع اللواء رسول: "عرف المكنى (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي منذ عام 2003 حيث كان ينتمي للعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من ما يعرف بوالي العراق".


وبين: "كُلف بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع محافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية بسرية تامة ونجاح باهر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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