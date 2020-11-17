العراق.. القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، وفق مصادر عراقية .

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وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".



وأضافت أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

المصدر : روسيا اليوم

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