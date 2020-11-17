الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة للوكيل : هذه محددات عودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن

حمولة زائدة تؤرق ركاب خوفا من كورونا في عمان

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية




الثلاثاء، 17-11-2020 12:45 م

ينتمون لـ"داعش"

العراق.. القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

عراق
الشرطة العراقية


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى بشمال البلاد، وفق مصادر عراقية .

اضافة اعلان
وكشفت الوكالة في بيان صحفي أن "استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".


وأضافت أن "الانتحاريين عملوا في ما يسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، واعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1046327269_0_29_3013_1659_1000x541_80_0_0_6f14126bddd4127d76950182571369ac

رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات المبكرة ستجرى بموعدها

Fotolia_Dubai

الإمارات تعلن إجراءات جديدة بشأن مخالفي الإقامة

Screenshot-2020-01-11-at-13.09.31-780x575-1

سلطان عُمان يصدر عفوا عن 390 سجينا

thumbs_b_c_06ad14e3967376abba74bc3cffbb9864

خفر السواحل التركي ينقذ 27 لاجئا بعد منعهم من دخول اليونان

تر

صحيفة أميركية : أصوات انتخابية في جورجيا قد تنعش آمال ترامب للفوز

المانيا

ألمانيا .. الصدفة تقود إلى كميات كبيرة من المتفجرات

أخبار متعلقة
1046327269_0_29_3013_1659_1000x541_80_0_0_6f14126bddd4127d76950182571369ac

رئيس الوزراء العراقي: الانتخابات المبكرة ستجرى بموعدها

Doc-P-364264-637409327819445606

فقدان بطاقات انتخابية في العراق

130328225930-babylon-tourism-3-horizontal-large-gallery

الحبس لمسؤول عراقي أهدر نحو 12 مليون دولار

640

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إقليم كردستان في العراق

f20c6252-14b5-47bd-a26e-8f5ff1ce8642

العراق: مصرع وإصابة 28 شخصا بانفجار انبوب لنقل غاز

داع

العراق : القبض على داعشيين اثنين تجسسا على القوات العراقية