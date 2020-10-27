الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بالموافقة على نظام صندوق تكافل المهندسين

العضايلة يغرد في ذكرى رحيل حبيب الزيودي

سوس حي في (100) طن أرز بعمان

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف

احباط ثلاث محاولات تهريب للمواد المخدرة من والى المملكة

لجنة وطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي

أخطاء فادحة في نتائج فحوص كورونا تصدم الاردنيين !

تنبيه هام من وزارة التربية حول الاختبارات المدرسية

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

سلطة إقليم البترا تحافظ على الآيزو للسنة السادسة




الثلاثاء، 27-10-2020 03:51 م

عملا على نصب العبوات الناسفة

العراق : القبض على داعشيين اثنين تجسسا على القوات العراقية

داع
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين من المفارز الأمنية التابعة لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

اضافة اعلان

وذكر بيان للجهاز، أن "إحدى مفارزنا في محافظة ديالى تمكنت من القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين إرهابيين من عناصر المفارز الأمنية العاملة ضمن ما يسمى بديوان الجند التابع الى ولاية ديالى".

وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفا برصد تحركات القطعات العسكرية، والإدلاء بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية فضلا عن الإشراف على نصب العبوات الناسفة، ونقل الاسلحة والأعتدة والمواد الغذائية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغ

أفغانستان .. ضحايا بهجوم استهدف قاعدة للشرطة

5f9804d642360475e8290361

العراق: المنطقة الخضراء ستفتح أمام المواطنين

20201026131517136

مصر: تسقط الجنسية عن 23 شخصا

جولات

جولات انتخابية لترامب وبايدن

4411

إجلاء 100 ألف شخص بسبب حرائق غابات قرب ولاية كاليفورنيا - فيديو

ابها

الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها السعودي

أخبار متعلقة
2015051384803

أنباء عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق عزت الدوري

مستقر

25 دولة بينها أمريكا وبريطانيا تصدر بيان دعم للعراق