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الجمعة، 13-08-2021 10:58 م

العراق.. القبض على متسللين عبروا الحدود من سوريا

طكم


الوكيل الإخباري - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود باتجاه الأراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة 20، وبإسناد من قوة برية تابعة للفوج الثالث لواء المشاة 72 خلال عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا إلى داخل الأراضي العراقية".

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وأضاف البيان: "عملية التسلل تمت عبر قرى أم الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي محافظة نينوى العراقية".

 

وأشار البيان، إلى أنه "جرى تسليم المتسللين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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