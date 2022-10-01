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السبت، 01-10-2022 02:32 م

العراق: القبض على مندسين يحملون كرات زجاجية لزرع الفتنة

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الوكيل الاخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على "متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرمي هذه الكرات على القوات الأمنية".

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وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني: "تستمر الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، إلا أن بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية".

وأضاف البيان: "تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، كما ضبط بحوزتهما دروع واقية، وقناع تخفي للوجه وعصي عدد 2"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وجددت خلية الإعلام الأمني دعواتها إلى "أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليهم".

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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