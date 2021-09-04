العراق.. اندلاع حريق قرب مستشفى وسط بغداد

الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم السبت، بأن حريقا اندلع قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

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وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى التاج الأهلية في منطقة الكرادة".



وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ وإخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران ومنع وصولها إلى غرفة اسطوانات الأكسجين القريبة من موقع الحادث".

المصدر: روسيا اليوم