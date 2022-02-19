العراق.. انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في ذي قار

الوكيل الإخباري-توفي طفل عراقي، السبت، جراء انفجار لغم أرضي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني عراقي.

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وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة ذي قار، للأناضول: إن "طفلا لم يتجاوز 6 سنوات، قتل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب بقضاء البطحاء في ذي قار".



وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الطفل كان يلهو في منطقة مفتوحة عندما تعرض لانفجار اللغم".



وتعتبر الألغام والقنابل غير المتفجرة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية خصوصا المنتشرة منها في محافظات جنوب البلاد، والتي تعود إلى حرب الثمانينيات مع إيران.



وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، إبان غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق في العراق بين عامي 2014 و2017.



وتقول السلطات العراقية، إن نحو 3 آلاف كم مربع، ملوثة بالألغام في البلاد.

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